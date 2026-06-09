Marche Gourmande Salle Maurice Milcent L’Aiguillon-la-Presqu’île

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Marche Gourmande

Salle Maurice Milcent Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:30:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

2ème Marche Gourmande à l’Aiguillon-la-Presqu’Ile

Venez partager un moment de détente, de sport de convivialité au cœur de nos paysages.

Deux parcours s’offrent à vous selon vos envies (accessibles aux poussettes)

7 km pour une balade familiale et tranquille

15 km pour les marcheurs plus aguerris.

À noter Un point ravitaillement commun sera installé sur les deux tracés pour reprendre des forces !

Convivialité et festivités.

Le départ et l’arrivée se feront à la salle Maurice Milcent.

Pour clôturer l’effort en beauté, un repas sous forme de buffet froid sera servi par nos bénévoles et vous attendra dans une ambiance festive cette année un DJ sera présent pour assurer l’animation et la bonne humeur !

Comment s’inscrire

en ligne Scannez le QR code sur l’affiche et suivez les indications de la plateforme Helloasso

par courrier En transmettant le document d’inscription accompagné du règlement à CALAPÎ 2 place du Docteur Giraudet 85460 L’Aiguillon La Presqu’île .

Salle Maurice Milcent Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire

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English :

2nd Marche Gourmande at l’Aiguillon-la-Presqu’Ile

L’événement Marche Gourmande L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud