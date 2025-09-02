Loto du Casino

Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 15:00:00

fin : 2026-03-17 16:15:00

Date(s) :

2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31

Loto

Distribution des cartons à partir de 14h, début du loto à 15 h. 1 carton supplémentaire pour tout déjeuner au Restaurant du Casino le jour du tirage du loto.

3 cadeaux à gagner

Entrée interdite aux mineurs et interdits de jeux. Pièce d’identité valide obligatoire pour accès au Casino.

LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX PERTES D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION …

RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 APPEL NON SURTAXÉ) .

Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29 animation-casidunes@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto du Casino L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud