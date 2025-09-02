Loto du Casino L’Aiguillon-la-Presqu’île
Loto du Casino L’Aiguillon-la-Presqu’île mardi 17 mars 2026.
Loto du Casino
Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 15:00:00
fin : 2026-03-17 16:15:00
Date(s) :
2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31
Loto
Distribution des cartons à partir de 14h, début du loto à 15 h. 1 carton supplémentaire pour tout déjeuner au Restaurant du Casino le jour du tirage du loto.
3 cadeaux à gagner
Entrée interdite aux mineurs et interdits de jeux. Pièce d’identité valide obligatoire pour accès au Casino.
LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX PERTES D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION …
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Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29 animation-casidunes@orange.fr
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English :
L’événement Loto du Casino L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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