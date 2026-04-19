L’Aiguillon-la-Presqu’île

Vide-greniers Association des commerçants Fautais

Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Vide-grenier proposé par l’association des commerçants Fautais

Vide-grenier dans la rue piétonne de La Faute-sur-mer, proposé par l’association des commerçants Fautais.

Pour les exposants

– 7€ les 3 Mètres .

Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 7 62 73 66 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Garage sale organized by the Fautais traders’ association

L’événement Vide-greniers Association des commerçants Fautais L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud