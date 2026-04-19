Vide-greniers Association des commerçants Fautais L’Aiguillon-la-Presqu’île
Vide-greniers Association des commerçants Fautais L’Aiguillon-la-Presqu’île dimanche 19 avril 2026.
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Vide-greniers Association des commerçants Fautais
Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Vide-grenier proposé par l’association des commerçants Fautais
Vide-grenier dans la rue piétonne de La Faute-sur-mer, proposé par l’association des commerçants Fautais.
Pour les exposants
– 7€ les 3 Mètres .
Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 7 62 73 66 36
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English :
Garage sale organized by the Fautais traders’ association
L’événement Vide-greniers Association des commerçants Fautais L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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