Sortie nature, amphibiens et reptiles Passerelle L’Aiguillon-la-Presqu’île

Sortie nature, amphibiens et reptiles

Passerelle 4 chemin de la Bergerie L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

2026-04-15

Les mares dunaires de la réserve sont des milieux très particuliers abritant

des espèces remarquables. Venez les découvrir au cœur de la réserve pendant une

animation. .

Passerelle 4 chemin de la Bergerie L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

