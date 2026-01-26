Sortie nature, Entre dunes et vasières L’Aiguillon-la-Presqu’île

Sortie nature, Entre dunes et vasières

Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2026-03-05 09:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

2026-03-05 2026-05-27 2026-06-23 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-21 2026-08-20 2026-08-25

Balade découverte des richesses naturelles de la Pointe de l’Aiguillon.

Balade guidée à la découverte des richesses faunistiques et floristiques de la Pointe de l’Aiguillon, avec une animatrice de la LPO Vendée. Nous irons, entre autres, à la rencontre de la Gorgebleue à miroir. L’occasion d’observer les premiers migrateurs dans un cadre naturel exceptionnel !

English :

Discovery walk of the natural wealth of the Pointe de l’Aiguillon.

