Sortie nature, Entre dunes et vasières L’Aiguillon-la-Presqu’île
Sortie nature, Entre dunes et vasières L’Aiguillon-la-Presqu’île jeudi 5 mars 2026.
Sortie nature, Entre dunes et vasières
Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Début : 2026-03-05 09:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
2026-03-05 2026-05-27 2026-06-23 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-21 2026-08-20 2026-08-25
Balade découverte des richesses naturelles de la Pointe de l’Aiguillon.
Balade guidée à la découverte des richesses faunistiques et floristiques de la Pointe de l’Aiguillon, avec une animatrice de la LPO Vendée. Nous irons, entre autres, à la rencontre de la Gorgebleue à miroir. L’occasion d’observer les premiers migrateurs dans un cadre naturel exceptionnel !
English :
Discovery walk of the natural wealth of the Pointe de l’Aiguillon.
