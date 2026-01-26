Sortie nature, la Pointe d’Arçay au fil de l’eau L’Aiguillon-la-Presqu’île
Sortie nature, la Pointe d’Arçay au fil de l’eau L’Aiguillon-la-Presqu’île vendredi 17 avril 2026.
Sortie nature, la Pointe d’Arçay au fil de l’eau
Port de la Faute-sur-mer L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 09:00:00
fin : 2026-04-17 15:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-05-19 2026-08-28
Balade découverte de la pointe d’Arçay au ﬁl de l’eau
En catamaran, nous descendrons l’estuaire du Lay jusqu’à la pointe d’Arçay où nous débarquerons pour pique-niquer et découvrir les oiseaux qui fréquentent les vasières.
En partenariat avec la Communauté de Communes du Sud Vendée Littoral.
Sortie à la journée. Prévoir le pique-nique.
Port de la Faute-sur-mer L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
Discovery walk of the Pointe d’Arçay in the ﬁl of the water
