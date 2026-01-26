Sortie nature, les engoulevents à la pleine lune L’Aiguillon-la-Presqu’île

Sortie nature, les engoulevents à la pleine lune

Balade crépusculaire à la rencontre de l’Engoulevent. Partez à la tombée de la nuit à la rencontre de l’Engoulevent d’Europe. Une balade guidée pour écouter son chant mystérieux et tenter de l’apercevoir sous la pleine lune.

La LPO Vendée propose une balade découverte à la recherche de l’Engoulevent d’Europe, oiseau crépusculaire et nocturne. Invisible de jour, on le devine la nuit grâce au ronronnement qu’il émet dès la tombée du jour. Cette sortie guidée vous donnera l’occasion d’écouter son chant étrange, voire de l’observer.

Twilight stroll to meet the nightjar. Set off at dusk to meet the European nightjar. A guided walk to listen to its mysterious song and try to spot it under the full moon.

