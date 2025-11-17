Sortie nature, La Baie au fil des saisons Mai Route de la Pointe L’Aiguillon-la-Presqu’île

Sortie nature, La Baie au fil des saisons Mai

Route de la Pointe Parking de la Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Les oiseaux au printemps

En début de période de reproduction pour les oiseaux, venez tenter d’admirer les deux espèces phares de la Pointe de l’Aiguillon la Gorgebleue à miroir dans le pré salé et le Gravelot à collier interrompu sur la plage. Vous pourrez les observer, ainsi que d’autres espèces, à distance à l’aide de jumelles et de longues-vues, pour ne pas les déranger.

Gratuit Réservation auprès de l’Office de tourisme .

Route de la Pointe Parking de la Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Birds in spring

