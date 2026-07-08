Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Marché Nocturnes Aiguillonnaises Concert LAGON

Le Port L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Marché nocturne et animé. Tous les mercredis soir de juillet et d’août, retrouvez artisans et artistes qui exposent leurs créations et proposent des démonstrations de leur savoir-faire.

19h marché

21h Concert

LAGON

Soul funk

Un vent de fraîcheur en mer d’eaux chaudes. Le trio, formé à Nantes

Le trio formé à Nantes en 2019 réinvente une soul music chaloupée et gourmande. Les influences sont bien sûr américaines, on pense à la musique californienne seventies. Une soul groovy, mâtinée de folk, de reggae et de surf music.

Des mélodies qui accrochent, légères, parfois douces et amères. Un croisement entre Steely Dan et Tahiti 80, auquel s’ajoute le groove vintage de Vulfpeck.

LAGON, c’est aussi des premières parties avec “PATRICE”, “GENERAL ELECTRIC”, “THE BUTTSHAKERS”, “JAIN”…

LAGON est né, et vos oreilles veulent déjà s’y baigner. .

Le Port L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

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English :

Animated night market. Every Wednesday evening in July and August, artisans and artists display their creations and demonstrate their skills.

L’événement Marché Nocturnes Aiguillonnaises Concert LAGON L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud