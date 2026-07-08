Marché de l’Art Concert DJ CROCK Place Dudit L’Aiguillon-la-Presqu’île

Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Marché de l’Art Concert DJ CROCK

Place Dudit Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Tous les mardis soir de juillet et d’août, retrouvez artisans et artistes qui exposent leurs créations et proposent des démonstrations de leur savoir-faire.

19h marché

21h concert

Dj Crok de Watt c’est d’abord du mix 100% vinyls…A l’heure ou le mp3 envahit les scènes et où sous les galettes est souvent planqué l’ordi, Dj Crok De Watt, toujours flanqué de sa mascotte l’Ours De Watt, est resté sans concession et fidèle aux traditions old school du mix vinyls.

Déplaçant ses platines depuis plus de dix ans dans la région Auvergne, au grès des rencontres et des humeurs, il nous propose des sets aux horizons divers, des selectas et des bootlegs éclectiques, variés, tout styles confondus, mixés et scratchés…

Ses influences sont nombreuses et dans une même soirée, on peut entendre de la Rare Soul des 60′, du Hip Hop, du Reggae, du Rock, du latino, de l’electro. .

Place Dudit Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

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English :

Every Tuesday evening in July and August, artisans and artists display their creations and demonstrate their skills.

L’événement Marché de l’Art Concert DJ CROCK L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud