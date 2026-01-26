Sortie nature, drôles d’oiseaux L’Aiguillon-la-Presqu’île

Sortie nature, drôles d’oiseaux

Plan d’eau de baignade L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2026-07-28 09:00:00

fin : 2026-07-28 11:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Drôles d’oiseaux

Cet animation à destination des enfants de 6 à 10 ans propose de venir découvrir quelques espèces d’oiseaux emblématiques du Sud Vendée et de vivre leurs aventures au cours de du fabuleux voyage de la migration, par un jeu de rôle déguisé (en oiseaux !).

(L’inscription n’est pas obligatoire mais conseillée)

Une activité ludique où les enfants se déguisent pour vivre la migration comme de vrais oiseaux… mais gare à l’Épervier d’Europe !

Plan d’eau de baignade L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Funny birds

