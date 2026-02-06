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Marché nocturne, artisans et créateurs Place des tilleuls Messanges

Marché nocturne, artisans et créateurs Place des tilleuls Messanges jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Place des tilleuls

Adresse : Face au restaurant La Hitillère

Ville : 40660 Messanges

Département : Landes

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Messanges

Marché nocturne, artisans et créateurs

Place des tilleuls Face au restaurant La Hitillère Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Dès 19h
– marché nocturne artisans et créateurs
Dès 19h
– marché nocturne artisans et créateurs   .

Place des tilleuls Face au restaurant La Hitillère Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine   marches.producteurs@messanges40.fr

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English : Marché nocturne, artisans et créateurs

From 7pm
– night market: artisans and designers

L’événement Marché nocturne, artisans et créateurs Messanges a été mis à jour le 2026-05-05 par OTI LAS

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