Marché nocturne, artisans et créateurs Place des tilleuls Messanges
Marché nocturne, artisans et créateurs Place des tilleuls Messanges jeudi 23 juillet 2026.
Messanges
Marché nocturne, artisans et créateurs
Place des tilleuls Face au restaurant La Hitillère Messanges Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Dès 19h
– marché nocturne artisans et créateurs
Dès 19h
– marché nocturne artisans et créateurs .
Place des tilleuls Face au restaurant La Hitillère Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine marches.producteurs@messanges40.fr
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English : Marché nocturne, artisans et créateurs
From 7pm
– night market: artisans and designers
L’événement Marché nocturne, artisans et créateurs Messanges a été mis à jour le 2026-05-05 par OTI LAS
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