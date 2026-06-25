Bacqueville-en-Caux

Marché nocturne

Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Faites de beaux achats auprès des artisans présents tout en profitant de jeux pour les enfants, d’une soirée animée par des musiciens !

Restauration sur place. .

Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 21 03

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux