Marché nocturne Bacqueville-en-Caux
Marché nocturne Bacqueville-en-Caux vendredi 3 juillet 2026.
Bacqueville-en-Caux
Marché nocturne
Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Faites de beaux achats auprès des artisans présents tout en profitant de jeux pour les enfants, d’une soirée animée par des musiciens !
Restauration sur place. .
Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 21 03
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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