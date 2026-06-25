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Marché nocturne Bacqueville-en-Caux

Marché nocturne Bacqueville-en-Caux vendredi 7 août 2026.

Adresse
Place du Général de Gaulle
Ville
76730 Bacqueville-en-Caux
Département
Seine-Maritime
Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Bacqueville-en-Caux

Marché nocturne

Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Faites de beaux achats auprès des artisans présents tout en profitant de jeux pour les enfants et d’une soirée animée par des musiciens !
Restauration sur place.   .

Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 21 03 

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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