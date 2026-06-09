Soirée année 80 Mairie de Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux

Bacqueville-en-Caux

Soirée année 80

Mairie de Bacqueville-en-Caux 1 Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

L’association des coccinelles Bacquevillaises vous font retourner dans le passé avec une soirée année 80 !

Le prix contient un assiette anglaise, une boisson, un dessert et un café.

On vous attends nombreux ! .

Mairie de Bacqueville-en-Caux 1 Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie

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English : Soirée année 80

L’événement Soirée année 80 Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux