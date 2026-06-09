Soirée année 80 Mairie de Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux
Soirée année 80 Mairie de Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux samedi 1 août 2026.
Bacqueville-en-Caux
Soirée année 80
Mairie de Bacqueville-en-Caux 1 Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
L’association des coccinelles Bacquevillaises vous font retourner dans le passé avec une soirée année 80 !
Le prix contient un assiette anglaise, une boisson, un dessert et un café.
On vous attends nombreux ! .
Mairie de Bacqueville-en-Caux 1 Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée année 80
L’événement Soirée année 80 Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux
À voir aussi à Bacqueville-en-Caux (Seine-Maritime)
- Spectacle Zouick Fouick Touick Bacqueville en Caux Bacqueville-en-Caux 17 juin 2026
- Backyard Ultra, Marche et Trail Bacqueville-en-Caux 19 juin 2026
- Feu de la Saint-Jean Route de Pierreville Bacqueville-en-Caux 27 juin 2026
- Cochon grillé Bacqueville-en-Caux 28 juin 2026
- Passage Trailwalker Oxfam Dieppe 2026 Bacqueville-en-Caux 4 juillet 2026