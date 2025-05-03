MARCHE NOCTURNE Cerbère
MARCHE NOCTURNE Cerbère jeudi 9 juillet 2026.
Cerbère
MARCHE NOCTURNE
Avenue Général de Gaulle Cerbère Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Marché nocturne sur la rambla du front de mer Artisanat, métiers de bouche, produits locaux, bien-être… dans une ambiance festive et musicale.
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Avenue Général de Gaulle Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 41 85 adjoints@mairie-cerbere.fr
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English :
Night market on the seafront rambla: Crafts, food, local products, well-being… in a festive, musical atmosphere.
L’événement MARCHE NOCTURNE Cerbère a été mis à jour le 2026-04-28 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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