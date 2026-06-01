Marché nocturne de Capbreton Capbreton
Marché nocturne de Capbreton Capbreton lundi 24 août 2026.
Capbreton
Marché nocturne de Capbreton
Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 19:00:00
fin : 2026-08-24 23:30:00
Date(s) :
2026-08-24
En juillet et août, tous les lundis, mercredis et vendredis, à partir de 19h dans la rue piétonne (Général de Gaulle) et sur les Allées Marines . L’Union des commerçants du centre-ville vous propose de découvrir les boutiques du centre-ville et les stands éphémères
En juillet et août, tous les lundis, mercredis et vendredis, à partir de 19h dans la rue piétonne (Général de Gaulle) et sur les Allées Marines . L’Union des commerçants du centre-ville vous propose de découvrir les boutiques du centre-ville et les stands éphémères à l’occasion d’une balade nocturne. .
Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 59 68 94 udccapbreton@gmail.com
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English : Marché nocturne de Capbreton
In July and August, every Monday, Wednesday and Friday, from 7pm in the pedestrian street (Général de Gaulle) and on the Allées Marines . The Union des commerçants du centre-ville (downtown merchants’ union) invites you to discover its boutiques and ephemeral stands
L’événement Marché nocturne de Capbreton Capbreton a été mis à jour le 2026-06-01 par OTI LAS
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