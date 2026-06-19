Mugron

Marché nocturne de Mugron

Square Frédéric Bastiat Mugron Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-01 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Marché nocturne Mugron

de 18h à 22h

plus de 30 exposants

Marché nocturne Mugron

de 18h à 22h

plus de 30 exposants .

Square Frédéric Bastiat Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 21 25 61

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English : Marché nocturne de Mugron

Mugron Night Market

6:00 p.m. to 10:00 p.m.

Over 30 vendors

L’événement Marché nocturne de Mugron Mugron a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Terres de Chalosse