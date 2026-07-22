Informations pratiques

Verruyes

Marché nocturne d’été

Plan d’eau du Prieuré Saint-Martin Verruyes Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:30:00

fin : 2026-08-04 21:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Venez profiter d’une sélection d’exposants alimentaires et de créateurs, de quoi vous régaler et découvrir de jolies pépites locales, tous les mardis soirs de juillet et août au plan d’eau ! .

Plan d’eau du Prieuré Saint-Martin Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 21 22

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English : Marché nocturne d’été

L’événement Marché nocturne d’été Verruyes a été mis à jour le 2026-07-22 par CC Val de Gâtine