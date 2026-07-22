Marché nocturne d’été Verruyes
mardi 25 août 2026 · Verruyes
Informations pratiques
Verruyes
Marché nocturne d’été
Plan d’eau du Prieuré Saint-Martin Verruyes Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:30:00
fin : 2026-08-25 21:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Venez profiter d’une sélection d’exposants alimentaires et de créateurs, de quoi vous régaler et découvrir de jolies pépites locales, tous les mardis soirs de juillet et août au plan d’eau ! .
Plan d’eau du Prieuré Saint-Martin Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 21 22
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English : Marché nocturne d’été
L’événement Marché nocturne d’été Verruyes a été mis à jour le 2026-07-22 par CC Val de Gâtine
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