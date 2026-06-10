Marché nocturne Rue de la Plage Donville-les-Bains

Donville-les-Bains

Marché nocturne

Rue de la Plage Digue-promenade Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Nombreux exposant sur la digue et à la pinède.

A 20h, concert du groupe Le Summer Fieald .

Rue de la Plage Digue-promenade Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 50 communication@donville.fr

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer