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Marché nocturne Rue de la Plage Donville-les-Bains

Marché nocturne Rue de la Plage Donville-les-Bains

Marché nocturne Rue de la Plage Donville-les-Bains vendredi 14 août 2026.

Lieu : Rue de la Plage

Adresse : Digue-promenade

Ville : 50350 Donville-les-Bains

Département : Manche

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Donville-les-Bains

Marché nocturne

Rue de la Plage Digue-promenade Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Nombreux exposant sur la digue et à la pinède.
A 20h, concert du groupe Le Summer Fieald   .

Rue de la Plage Digue-promenade Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 50  communication@donville.fr

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer

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