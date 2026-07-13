Informations pratiques

Donville-les-Bains

Crabes, bigorneaux et compagnie

Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Explorons l’estran à la recherche de ses habitants. Une manière ludique de percer les mystères de la biodiversité.

A partir de 5 ans.

Réservation par téléphone ou par mail. .

Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org

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English : Crabes, bigorneaux et compagnie

L’événement Crabes, bigorneaux et compagnie Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Granville Terre et Mer