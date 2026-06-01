Visite commentée de l’Office de Tourisme Donville au réveil RDV parking de l’Ermitage à côté de l’hotel de la Baie Thalasso Prévithal Donville-les-Bains
Visite commentée de l’Office de Tourisme Donville au réveil RDV parking de l’Ermitage à côté de l’hotel de la Baie Thalasso Prévithal Donville-les-Bains jeudi 6 août 2026.
Donville-les-Bains
Visite commentée de l’Office de Tourisme Donville au réveil
RDV parking de l’Ermitage à côté de l’hotel de la Baie Thalasso Prévithal 6 Rue de l’Ermitage Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:00:00
fin : 2026-08-06 11:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Quoi de mieux pour débuter votre visite guidée qu’un petit-déjeuner de qualité avec vue sur la mer, fourni par le Chef Aurélien Leclerc et toute l’équipe du restaurant du Sound ? Grâce à l’accueil exceptionnel de la thalasso Prévithal, vous profiterez de produits de premier choix, préparés dans le respect des saisons et des savoir-faire locaux, tout en admirant la palette de couleurs exceptionnelle d’un début de matinée donvillais. Puis partez à la découverte d’une ville qui regorge de secrets, et dont toute l’histoire se dévoilera à vous au fil de votre balade.
Durée 2h Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Sous réserve d’un minimum de 5 participants et des conditions météorologiques.
Règlement obligatoire de la visite en amont, dans l’un de nos BIT ou via le module de réservation ci-dessous. .
RDV parking de l’Ermitage à côté de l’hotel de la Baie Thalasso Prévithal 6 Rue de l’Ermitage Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03 information@otgtm.fr
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English : Visite commentée de l’Office de Tourisme Donville au réveil
L’événement Visite commentée de l’Office de Tourisme Donville au réveil Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Granville Terre et Mer
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