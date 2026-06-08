Spectacle la terre de feu Terrain de basket (derrière les tennis) Donville-les-Bains
Spectacle la terre de feu Terrain de basket (derrière les tennis) Donville-les-Bains samedi 8 août 2026.
Donville-les-Bains
Spectacle la terre de feu
Terrain de basket (derrière les tennis) Rue de la Plage Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 22:00:00
fin : 2026-08-07 22:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Par la Cie Soukha.
Un spectacle de feu original avec acrobates, jongleurs, danseuses et musiciens ! .
Terrain de basket (derrière les tennis) Rue de la Plage Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 50
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English : Spectacle la terre de feu
L’événement Spectacle la terre de feu Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer
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