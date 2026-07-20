Informations pratiques

Donville-les-Bains

Vide-greniers

109 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Pour les exposants inscriptions le mercredi 22 et samedi 25 juillet de 9h-12h30 / 14h-17h.

Pour les visiteurs dimanche 9 août de 9h à 18h. .

109 Route de Coutances Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 50

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Granville Terre et Mer