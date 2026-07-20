AGENDA · Donville-les-Bains
Vide-greniers Donville-les-Bains
dimanche 9 août 2026 · Donville-les-Bains
Informations pratiques
Donville-les-Bains
Vide-greniers
109 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Pour les exposants inscriptions le mercredi 22 et samedi 25 juillet de 9h-12h30 / 14h-17h.
Pour les visiteurs dimanche 9 août de 9h à 18h. .
109 Route de Coutances Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 50
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Granville Terre et Mer
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