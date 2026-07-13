AGENDA · Donville-les-Bains
Crabes, bigorneaux et compagnie Donville-les-Bains
mercredi 12 août 2026 · Donville-les-Bains
Informations pratiques
Donville-les-Bains
Crabes, bigorneaux et compagnie
Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Explorons l’estran à la recherche de ses habitants. Une manière ludique de percer les mystères de la biodiversité.
A partir de 5 ans. .
Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org
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English : Crabes, bigorneaux et compagnie
L’événement Crabes, bigorneaux et compagnie Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Granville Terre et Mer
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