Marché nocturne d’Ormoy Place du village Ormoy

Ormoy

Marché nocturne d’Ormoy

Place du village 14 Rue Antoine Lumière Ormoy Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Ormoy Animations loisirs organise son deuxième marché nocturne qui aura lieu le 27 juin 2026 à Ormoy de 18h00 à 23h00 sur la place centrale du village.

Retrouvez de nombreux artisans et producteurs locaux. Sur place food-trucks et buvette.

Animation musicale avec James et Claudine Musique à partir de 18h00. .

Place du village 14 Rue Antoine Lumière Ormoy 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté ormoy.animations.loisirs@gmail.com

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English : Marché nocturne d’Ormoy

L’événement Marché nocturne d’Ormoy Ormoy a été mis à jour le 2026-06-10 par JUSSEY TOURISME