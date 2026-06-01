Marché nocturne d’Ormoy Place du village Ormoy
Marché nocturne d’Ormoy Place du village Ormoy samedi 27 juin 2026.
Ormoy
Marché nocturne d’Ormoy
Place du village 14 Rue Antoine Lumière Ormoy Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Ormoy Animations loisirs organise son deuxième marché nocturne qui aura lieu le 27 juin 2026 à Ormoy de 18h00 à 23h00 sur la place centrale du village.
Retrouvez de nombreux artisans et producteurs locaux. Sur place food-trucks et buvette.
Animation musicale avec James et Claudine Musique à partir de 18h00. .
Place du village 14 Rue Antoine Lumière Ormoy 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté ormoy.animations.loisirs@gmail.com
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English : Marché nocturne d’Ormoy
L’événement Marché nocturne d’Ormoy Ormoy a été mis à jour le 2026-06-10 par JUSSEY TOURISME
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