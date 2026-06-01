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Marché nocturne d’Ormoy Place du village Ormoy

Marché nocturne d’Ormoy Place du village Ormoy samedi 27 juin 2026.

Lieu : Place du village

Adresse : 14 Rue Antoine Lumière

Ville : 70500 Ormoy

Département : Haute-Saône

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Ormoy

Marché nocturne d’Ormoy

Place du village 14 Rue Antoine Lumière Ormoy Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Ormoy Animations loisirs organise son deuxième marché nocturne qui aura lieu le 27 juin 2026 à Ormoy de 18h00 à 23h00 sur la place centrale du village.
Retrouvez de nombreux artisans et producteurs locaux. Sur place food-trucks et buvette.
Animation musicale avec James et Claudine Musique à partir de 18h00.   .

Place du village 14 Rue Antoine Lumière Ormoy 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   ormoy.animations.loisirs@gmail.com

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English : Marché nocturne d’Ormoy

L’événement Marché nocturne d’Ormoy Ormoy a été mis à jour le 2026-06-10 par JUSSEY TOURISME

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