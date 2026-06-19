Marché nocturne Entrevaux
Marché nocturne Entrevaux vendredi 19 juin 2026.
Entrevaux
Marché nocturne
Place Moreau Entrevaux Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-07-24 2026-08-21
Venez découvrir la première édition des marchés nocturnes hors les murs d’Entrevaux exposants fidèles et invités exceptionnels, shopping à la fraîche, bars ouverts et ambiance conviviale au rendez-vous.
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Place Moreau Entrevaux 04320 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 03 34 75 tourisme@mairie-entrevaux.fr
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English :
Come discover the first edition of the Entrevaux Night Markets outside the city walls: featuring regular vendors and special guests, fresh shopping, open bars, and a friendly atmosphere.
L’événement Marché nocturne Entrevaux a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal Verdon Tourisme
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