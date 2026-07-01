Marché nocturne et gourmand à Pauillac Pauillac
jeudi 30 juillet 2026 · Pauillac
Informations pratiques
Pauillac
Marché nocturne et gourmand à Pauillac
Quais Pauillac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
la Mairie de Pauillac vous propose un moment convivial autour de son marché nocturne et gourmand.
Venez rencontrer des artisans et producteurs locaux pour un bon moment entre amis ou en famille.
Animation musicale.
Sur inscription pour les exposants. .
Quais Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 30 50 e.tauzier@mairie-pauillac.fr
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English : Marché nocturne et gourmand à Pauillac
L’événement Marché nocturne et gourmand à Pauillac Pauillac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Médoc-Vignoble
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