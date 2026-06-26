Retransmission Finale Coupe du Monde Cinéma l’Eden Pauillac
Retransmission Finale Coupe du Monde Cinéma l’Eden Pauillac dimanche 19 juillet 2026.
Pauillac
Retransmission Finale Coupe du Monde
Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le cinéma l’Eden vous proposera une soirée exceptionnelle avec la retransmission de la finale de la coupe du monde de foot.
Petite restauration sur place, sur les berges de l’estuaire en face du cinéma.
Cet événement vous est offert par la ville de Pauillac, en partenariat avec les associations Aérofit, Nova’Humanité et les Femmes Médocaines Unies. .
Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 23 99 communication@mairie-pauillac.fr
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English : Retransmission Finale Coupe du Monde
L’événement Retransmission Finale Coupe du Monde Pauillac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Médoc-Vignoble
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