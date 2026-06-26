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Retransmission Finale Coupe du Monde Cinéma l’Eden Pauillac

Retransmission Finale Coupe du Monde Cinéma l’Eden Pauillac

Retransmission Finale Coupe du Monde Cinéma l’Eden Pauillac dimanche 19 juillet 2026.

Lieu
Cinéma l'Eden
Adresse
12 Quai Antoine Ferchaud
Ville
33250 Pauillac
Département
Gironde
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pauillac

Retransmission Finale Coupe du Monde

Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le cinéma l’Eden vous proposera une soirée exceptionnelle avec la retransmission de la finale de la coupe du monde de foot.
Petite restauration sur place, sur les berges de l’estuaire en face du cinéma.
Cet événement vous est offert par la ville de Pauillac, en partenariat avec les associations Aérofit, Nova’Humanité et les Femmes Médocaines Unies.   .

Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 23 99  communication@mairie-pauillac.fr

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English : Retransmission Finale Coupe du Monde

L’événement Retransmission Finale Coupe du Monde Pauillac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Médoc-Vignoble

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