Retransmission Finale Coupe du Monde Cinéma l’Eden Pauillac

Pauillac

Retransmission Finale Coupe du Monde

Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le cinéma l’Eden vous proposera une soirée exceptionnelle avec la retransmission de la finale de la coupe du monde de foot.

Petite restauration sur place, sur les berges de l’estuaire en face du cinéma.

Cet événement vous est offert par la ville de Pauillac, en partenariat avec les associations Aérofit, Nova’Humanité et les Femmes Médocaines Unies. .

Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 23 99 communication@mairie-pauillac.fr

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English : Retransmission Finale Coupe du Monde

L’événement Retransmission Finale Coupe du Monde Pauillac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Médoc-Vignoble