Apéro Crevettes la Rotonde Pauillac

Informations pratiques

Pauillac

Apéro Crevettes

la Rotonde Quai Léon Perrier Pauillac Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-07-23 20:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Dans le cadre sublime des quais de Pauillac et de la Rotonde (bâtiment classé), nous vous invitons à partager le traditionnel « Apéro Crevettes » médocain.

Vous dégusterez, accompagné d’un verre de vin blanc, les crevettes de l’estuaire, de notre ami pêcheur Christophe Huguet.

Sans réservation.

Dates sous réserve d’arrivage de crevettes, susceptibles d’être modifiées ou annulées. .

la Rotonde Quai Léon Perrier Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 03 08 contact@medocvignoble.com

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English : Apéro Crevettes

L’événement Apéro Crevettes Pauillac a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Médoc-Vignoble