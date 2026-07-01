Apéro Crevettes la Rotonde Pauillac
jeudi 23 juillet 2026 · la Rotonde · Pauillac
Informations pratiques
Pauillac
Apéro Crevettes
la Rotonde Quai Léon Perrier Pauillac Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 20:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe :
Dans le cadre sublime des quais de Pauillac et de la Rotonde (bâtiment classé), nous vous invitons à partager le traditionnel « Apéro Crevettes » médocain.
Vous dégusterez, accompagné d’un verre de vin blanc, les crevettes de l’estuaire, de notre ami pêcheur Christophe Huguet.
Sans réservation.
Dates sous réserve d’arrivage de crevettes, susceptibles d’être modifiées ou annulées. .
la Rotonde Quai Léon Perrier Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 03 08 contact@medocvignoble.com
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English : Apéro Crevettes
L’événement Apéro Crevettes Pauillac a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Médoc-Vignoble
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