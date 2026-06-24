La rotonde se met à l’heure réunionnaise Quais Pauillac vendredi 24 juillet 2026.

Pauillac

La rotonde se met à l’heure réunionnaise

Quais La Rotonde Pauillac Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

La Rotonde se met à l’heure réunionnaise !

Les Amis de l’agneau de Pauillac vous proposent une soirée aux couleurs de la réunion.

Au programme repas exotique avec samoussas, nems, bouchons, boulettes de morue ; massalé d’agneau ou rougail saucisse et riz grain ; gâteau ananas coco ou glace.

Ambiance assurée avec musiques et danses traditionnelles.

Sur réservation. .

Quais La Rotonde Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 17 79 85

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English : La rotonde se met à l’heure réunionnaise

L’événement La rotonde se met à l’heure réunionnaise Pauillac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Médoc-Vignoble