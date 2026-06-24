La rotonde se met à l’heure réunionnaise Quais Pauillac
La rotonde se met à l’heure réunionnaise Quais Pauillac vendredi 24 juillet 2026.
Pauillac
La rotonde se met à l’heure réunionnaise
Quais La Rotonde Pauillac Gironde
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
La Rotonde se met à l’heure réunionnaise !
Les Amis de l’agneau de Pauillac vous proposent une soirée aux couleurs de la réunion.
Au programme repas exotique avec samoussas, nems, bouchons, boulettes de morue ; massalé d’agneau ou rougail saucisse et riz grain ; gâteau ananas coco ou glace.
Ambiance assurée avec musiques et danses traditionnelles.
Sur réservation. .
Quais La Rotonde Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 17 79 85
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English : La rotonde se met à l’heure réunionnaise
L’événement La rotonde se met à l’heure réunionnaise Pauillac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Médoc-Vignoble
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