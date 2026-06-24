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La rotonde se met à l’heure réunionnaise Quais Pauillac

La rotonde se met à l’heure réunionnaise Quais Pauillac

La rotonde se met à l’heure réunionnaise Quais Pauillac vendredi 24 juillet 2026.

Lieu
Quais
Adresse
La Rotonde
Ville
33250 Pauillac
Département
Gironde
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
12 12 12 Tarif réduit

Pauillac

La rotonde se met à l’heure réunionnaise

Quais La Rotonde Pauillac Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
La Rotonde se met à l’heure réunionnaise !
Les Amis de l’agneau de Pauillac vous proposent une soirée aux couleurs de la réunion.
Au programme repas exotique avec samoussas, nems, bouchons, boulettes de morue ; massalé d’agneau ou rougail saucisse et riz grain ; gâteau ananas coco ou glace.
Ambiance assurée avec musiques et danses traditionnelles.
Sur réservation.   .

Quais La Rotonde Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 17 79 85 

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English : La rotonde se met à l’heure réunionnaise

L’événement La rotonde se met à l’heure réunionnaise Pauillac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Médoc-Vignoble

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