Portes Ouvertes des Crus Artisans du Médoc Maison du tourisme et du Vin Pauillac
vendredi 24 juillet 2026 · Maison du tourisme et du Vin · Pauillac
Informations pratiques
Pauillac
Portes Ouvertes des Crus Artisans du Médoc
Maison du tourisme et du Vin La Verrerie Pauillac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-26 13:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Du vendredi au dimanche, à l’occasion des portes ouvertes Crus Artisans du Médoc , la Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac vous invite à venir déguster gratuitement, les vins des domaines participants.
Découvrez également les domaines qui ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir gratuitement leur exploitation viticole, ainsi que leurs vins, un retour aux sources du vrai métier de vigneron ! .
Maison du tourisme et du Vin La Verrerie Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 00 85
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English : Portes Ouvertes des Crus Artisans du Médoc
L’événement Portes Ouvertes des Crus Artisans du Médoc Pauillac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Médoc-Vignoble
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