Informations pratiques

Étaples

Marché nocturne

Place du Général de Gaulle Étaples Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Les marchés, même en soirée !

En centre-ville, le marché nocturne a maintenant pris son rythme de croisière et séduit par une formule adaptée à la période estivale. Parmi la trentaine d’exposants, venez dénicher votre bonheur parmi des spécialités venues des quatre coins de la France. .

Place du Général de Gaulle Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 62 70 communication@etaples-sur-mer.net

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English :

Markets, even in the evening!

L’événement Marché nocturne Étaples a été mis à jour le 2026-07-12 par Etaples-sur-Mer