Marché nocturne Étaples
samedi 8 août 2026 · Étaples
Informations pratiques
Étaples
Marché nocturne
Place du Général de Gaulle Étaples Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Les marchés, même en soirée !
En centre-ville, le marché nocturne a maintenant pris son rythme de croisière et séduit par une formule adaptée à la période estivale. Parmi la trentaine d’exposants, venez dénicher votre bonheur parmi des spécialités venues des quatre coins de la France. .
Place du Général de Gaulle Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 62 70 communication@etaples-sur-mer.net
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English :
Markets, even in the evening!
L’événement Marché nocturne Étaples a été mis à jour le 2026-07-12 par Etaples-sur-Mer
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