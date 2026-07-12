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AGENDA · Étaples

Marché nocturne Étaples

samedi 8 août 2026 · Étaples

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Adresse
Place du Général de Gaulle
Ville
62630 Étaples
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Étaples

Marché nocturne

Place du Général de Gaulle Étaples Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Les marchés, même en soirée !
En centre-ville, le marché nocturne a maintenant pris son rythme de croisière et séduit par une formule adaptée à la période estivale. Parmi la trentaine d’exposants, venez dénicher votre bonheur parmi des spécialités venues des quatre coins de la France.   .

Place du Général de Gaulle Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 62 70  communication@etaples-sur-mer.net

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English :

Markets, even in the evening!

L’événement Marché nocturne Étaples a été mis à jour le 2026-07-12 par Etaples-sur-Mer

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