Informations pratiques

Fontevraud-l’Abbaye

Marché nocturne

Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

La commune de Fontevraud-l’Abbaye organise son 5ème marché nocturne. De nombreux exposants de produits locaux/saveurs locales vous attendent ! Une buvette et petite restauration sont également proposées sur place.

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Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 71 21 mairie@fontevraud-abbaye.fr

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English :

The town of Fontevraud-l’Abbaye is hosting its 5th night market. Many vendors offering local products and specialties are waiting for you! Refreshments and light meals are also available on site.

L’événement Marché nocturne Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME