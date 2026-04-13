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Marché nocturne Hasparren

Marché nocturne Hasparren

Marché nocturne Hasparren samedi 15 août 2026.

Adresse : Fronton du quartier Urcuray

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 15 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Hasparren

Marché nocturne

Fronton du quartier Urcuray Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Vous y trouverez des producteurs, artisans, créateurs mais aussi des vêtements, bijoux, décorations…
Restauration et buvette sur place   .

Fronton du quartier Urcuray Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   ursumendi.urcuray@gmail.com

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Hasparren a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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