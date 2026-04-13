Marché nocturne Hasparren
Marché nocturne Hasparren samedi 15 août 2026.
Hasparren
Marché nocturne
Fronton du quartier Urcuray Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Vous y trouverez des producteurs, artisans, créateurs mais aussi des vêtements, bijoux, décorations…
Restauration et buvette sur place .
Fronton du quartier Urcuray Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ursumendi.urcuray@gmail.com
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Hasparren a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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