Marché nocturne Saint-Valery-en-Caux
Marché nocturne Saint-Valery-en-Caux mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Valery-en-Caux
Marché nocturne
Place de la chapelle Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Terroir et artisanat, produits locaux et faits mains, mode , accessoires, bijoux…
A partir de 16h, jusqu’à 23h, place de la chapelle. Entrée libre. .
Place de la chapelle Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 22
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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