Saint-Valery-en-Caux

Marché nocturne

Place de la chapelle Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Terroir et artisanat, produits locaux et faits mains, mode , accessoires, bijoux…

A partir de 16h, jusqu’à 23h, place de la chapelle. Entrée libre. .

Place de la chapelle Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 22

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre