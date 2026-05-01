Marché nocturne Suze-la-Rousse
Marché nocturne Suze-la-Rousse vendredi 29 mai 2026.
Suze-la-Rousse
Marché nocturne
Place du Champ de Mars Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 23:55:00
Date(s) :
2026-05-29
Dans le cadre des Suz’Estivales, la municipalité en partenariat avec le comité des fêtes organise un marché nocturne sur la place du village artisanat et produits du terroir…. le tout avec un concert musical.
.
Place du Champ de Mars Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Suz’Estivales festival, the municipality, in partnership with the festival committee, is organizing an evening market in the village square, featuring crafts and local produce…. all topped off with a musical concert.
L’événement Marché nocturne Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Suze-la-Rousse (Drôme)
- Les Suz’Estivales Suze-la-Rousse 29 mai 2026
- Karaoké et Cassoulet Camping Suze Luxe Nature Suze-la-Rousse 30 mai 2026
- Exposition L’Afrique et l’Egypte Chapelle Saint-Sébastien Suze-la-Rousse 5 juin 2026
- Conférence sur les fouilles Salle des fêtes Suze-la-Rousse 5 juin 2026
- Journée de l’environnement Drome Sud Provence Suze-la-Rousse 6 juin 2026