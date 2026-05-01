Suze-la-Rousse

Marché nocturne

Place du Champ de Mars Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 23:55:00

Date(s) :

2026-05-29

Dans le cadre des Suz’Estivales, la municipalité en partenariat avec le comité des fêtes organise un marché nocturne sur la place du village artisanat et produits du terroir…. le tout avec un concert musical.

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Place du Champ de Mars Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 22

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English :

As part of the Suz’Estivales festival, the municipality, in partnership with the festival committee, is organizing an evening market in the village square, featuring crafts and local produce…. all topped off with a musical concert.

L’événement Marché nocturne Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence