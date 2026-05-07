Journée de l’environnement Drome Sud Provence Suze-la-Rousse
Journée de l’environnement Drome Sud Provence Suze-la-Rousse samedi 6 juin 2026.
Suze-la-Rousse
Journée de l’environnement Drome Sud Provence
Parc de la garenne Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Cet événement convivial et familial propose une immersion ludique pour mieux comprendre les enjeux environnementaux et découvrir des solutions concrètes à adopter au quotidien.
Une journée pour apprendre, expérimenter et s’amuser à tous les âges.
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Parc de la garenne Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 87 73 10 23 secretariat@ccdsp.fr
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English :
This friendly, family-friendly event offers a fun way to immerse yourself in environmental issues and discover concrete solutions for everyday life.
A day of learning, experimentation and fun for all ages.
L’événement Journée de l’environnement Drome Sud Provence Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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