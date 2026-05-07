Suze-la-Rousse

Journée de l’environnement Drome Sud Provence

Parc de la garenne Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Cet événement convivial et familial propose une immersion ludique pour mieux comprendre les enjeux environnementaux et découvrir des solutions concrètes à adopter au quotidien.

Une journée pour apprendre, expérimenter et s’amuser à tous les âges.

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Parc de la garenne Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 87 73 10 23 secretariat@ccdsp.fr

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English :

This friendly, family-friendly event offers a fun way to immerse yourself in environmental issues and discover concrete solutions for everyday life.

A day of learning, experimentation and fun for all ages.

L’événement Journée de l’environnement Drome Sud Provence Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence