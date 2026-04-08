LePlan Rocks Cave Leplan-Vermeersch Suze-la-Rousse
LePlan Rocks Cave Leplan-Vermeersch Suze-la-Rousse vendredi 3 juillet 2026.
Suze-la-Rousse
LePlan Rocks
Cave Leplan-Vermeersch 100 chemin du Grand Bois Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Conso offert SA
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-04 23:55:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-17 2026-07-18
LePllan Rocks, c’est LE festival qui fait vibrer les vignes !
2 week-ends — 4 soirées — une ambiance de folie !
C’est au cœur des vignes que se trouve ce festival avec de la musique, du vin et de la bière artisanale… C’est à faire entre amis, famille..
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Cave Leplan-Vermeersch 100 chemin du Grand Bois Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 47 04 39 leplanrocks@gmail.com
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English :
LePllan Rocks is THE festival to rock the vineyards!
2 weekends? 4 evenings? a crazy atmosphere!
Set in the heart of the vineyards, this festival features music, wine and craft beer? Enjoy it with friends, family…
L’événement LePlan Rocks Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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