Les 100 ans de la cave La Suzienne Caveau la Suzienne Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse

Les 100 ans de la cave La Suzienne

Caveau la Suzienne 890, avenue des Côtes du Rhône Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 15 – 15 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Suzienne a été créée en 1926 par Louis Boyer et Léon Bourdon.

Pour fêter ses 100 ans, l’équipe de la cave vous concocte un repas festif ainsi qu’une soirée dansante, sous le signe de la convivialité.

Pour ceux qui le souhaitent, food trucks sur place.

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Caveau la Suzienne 890, avenue des Côtes du Rhône Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 48 38 contactcaveau@lasuzienne.com

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English :

La Suzienne was founded in 1926 by Louis Boyer and Léon Bourdon.

To celebrate its 100th anniversary, the winery team is planning a festive meal and an evening of dancing, all in the spirit of conviviality.

For those who wish, food trucks are available on site.

L’événement Les 100 ans de la cave La Suzienne Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence