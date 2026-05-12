Grands choeurs d’opéra Le Village Suze-la-Rousse
Grands choeurs d’opéra Le Village Suze-la-Rousse dimanche 14 juin 2026.
Suze-la-Rousse
Grands choeurs d’opéra
Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : 21.5 – 21.5 – 21.5 EUR
Réservations à l’accueil de l’office de tourisme DSP, accueil de Suze la Rousse
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 19:00:00
fin : 2026-06-14 21:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Chœur Adhémar est un chœur mixte à quatre voix , de 45 à 50 choristes, qui aborde un répertoire essentiellement classique à capella ou avec l’accompagnement d’orchestres ou d’instrumentistes.
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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 41
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English :
Ch?ur Adhémar is a four-voice mixed choir of 45 to 50 singers, performing a mainly classical repertoire a capella or with orchestral or instrumental accompaniment.
L’événement Grands choeurs d’opéra Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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