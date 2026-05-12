Grands choeurs d’opéra Le Village Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse

Grands choeurs d’opéra

Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 21.5 – 21.5 – 21.5 EUR

Réservations à l’accueil de l’office de tourisme DSP, accueil de Suze la Rousse

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 19:00:00

fin : 2026-06-14 21:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Chœur Adhémar est un chœur mixte à quatre voix , de 45 à 50 choristes, qui aborde un répertoire essentiellement classique à capella ou avec l’accompagnement d’orchestres ou d’instrumentistes.

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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 41

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English :

Ch?ur Adhémar is a four-voice mixed choir of 45 to 50 singers, performing a mainly classical repertoire a capella or with orchestral or instrumental accompaniment.

L’événement Grands choeurs d’opéra Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence