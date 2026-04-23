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Marche nordique Anzême

Marche nordique Anzême

Marche nordique Anzême jeudi 23 avril 2026.

Adresse : Lotissement du Puy de Chaillaux

Ville : 23000 Anzême

Département : Creuse

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Anzême

Marche nordique

Lotissement du Puy de Chaillaux Anzême Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-04-23 2026-06-04 2026-06-22

Marche nordique d’une durée de 2h , adaptable selon la météo   .

Lotissement du Puy de Chaillaux Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 36 90 28 

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English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Anzême a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Grand Guéret

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