Marche nordique Anzême
Marche nordique Anzême jeudi 23 avril 2026.
Anzême
Marche nordique
Lotissement du Puy de Chaillaux Anzême Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-04-23 2026-06-04 2026-06-22
Marche nordique d’une durée de 2h , adaptable selon la météo .
Lotissement du Puy de Chaillaux Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 36 90 28
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English : Marche nordique
L’événement Marche nordique Anzême a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Grand Guéret
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