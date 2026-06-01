Marche Nordique Mesquer
Marche Nordique Mesquer mercredi 10 juin 2026.
Mesquer
Marche Nordique
RDV au point de départ de la marche Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 08:40:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01
Les Randonneurs Mesquérais vous proposent des sorties de marche nordique sur la Presqu’île
Le point de départ des marches peut être variable, se référer au planning disponible sur le site internet.
Quelques bâtons de marche nordique pourront être prêtés.
Chaussures souples recommandées.
Entre 8 et 10 km.
RDV 8h40 Salle de l’Artymès pour covoiturage ou 9h au point de départ de la marche .
RDV au point de départ de la marche Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 25 99 47 captonicmesquer@gmail.com
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English :
L’événement Marche Nordique Mesquer a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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