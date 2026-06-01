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Marche Nordique Mesquer

Marche Nordique Mesquer mercredi 10 juin 2026.

Adresse : RDV au point de départ de la marche

Ville : 44420 Mesquer

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 08:40:00

Tarif :

Mesquer

Marche Nordique

RDV au point de départ de la marche Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 08:40:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01

Les Randonneurs Mesquérais vous proposent des sorties de marche nordique sur la Presqu’île
Le point de départ des marches peut être variable, se référer au planning disponible sur le site internet. 
Quelques bâtons de marche nordique pourront être prêtés.
Chaussures souples recommandées.
Entre 8 et 10 km.
RDV 8h40 Salle de l’Artymès pour covoiturage ou 9h au point de départ de la marche   .

RDV au point de départ de la marche Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 25 99 47  captonicmesquer@gmail.com

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English :

L’événement Marche Nordique Mesquer a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44

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