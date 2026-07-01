Marche Nordique par l’Athlétique Côte d’Émeraude Plage du Prieuré Dinard
jeudi 23 juillet 2026 · Plage du Prieuré · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Marche Nordique par l’Athlétique Côte d’Émeraude
Plage du Prieuré Avenue de la Vicomté Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:45:00
fin : 2026-07-23 10:45:00
Date(s) :
2026-07-23
Marche nordique avec l’athlétique Côte d’Emeraude.
– Les lundis et jeudis de 9 h 45 à 10 h 45
– Les mardis de 14 h à 15 h
RDV plage du Prieuré
Du 20 juillet au 20 août.
Réservation 06 12 43 19 64 .
Plage du Prieuré Avenue de la Vicomté Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 12 43 19 64
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English :
L’événement Marche Nordique par l’Athlétique Côte d’Émeraude Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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