Saint-Vincent

Marche organisée à Saint-Vincent

Parking de l’Église Saint-Vincent Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Participez à une randonnée méditative de 11 km à Saint-Vincent. Une marche accessible à tous, ponctuée de temps de méditation en pleine nature. Événement gratuit, départ à 10 h depuis le parking de l’église. Prévoir pique-nique et équipement adapté.

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Parking de l’Église Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 58 19

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English :

Join us for an 11-km meditative hike in Saint-Vincent. This walk is suitable for everyone and includes moments of meditation surrounded by nature. Free event, starting at 10 a.m. from the church parking lot. Bring a picnic and appropriate gear.

L’événement Marche organisée à Saint-Vincent Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay