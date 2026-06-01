Marche organisée à Saint-Vincent Saint-Vincent
Marche organisée à Saint-Vincent Saint-Vincent dimanche 21 juin 2026.
Saint-Vincent
Marche organisée à Saint-Vincent
Parking de l’Église Saint-Vincent Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Participez à une randonnée méditative de 11 km à Saint-Vincent. Une marche accessible à tous, ponctuée de temps de méditation en pleine nature. Événement gratuit, départ à 10 h depuis le parking de l’église. Prévoir pique-nique et équipement adapté.
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Parking de l’Église Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 58 19
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English :
Join us for an 11-km meditative hike in Saint-Vincent. This walk is suitable for everyone and includes moments of meditation surrounded by nature. Free event, starting at 10 a.m. from the church parking lot. Bring a picnic and appropriate gear.
L’événement Marche organisée à Saint-Vincent Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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