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Marché Paysan Bio Ferme de la Chancelière Le Girouard

Marché Paysan Bio Ferme de la Chancelière Le Girouard samedi 30 mai 2026.

Adresse : 2, La Chancelière

Ville : 85150 Le Girouard

Département : Vendée

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Le Girouard

Marché Paysan Bio Ferme de la Chancelière

2, La Chancelière Le Girouard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :
2026-05-30

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2, La Chancelière Le Girouard 85150 Vendée Pays de la Loire   dominiqueursault@orange.fr

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English :

L’événement Marché Paysan Bio Ferme de la Chancelière Le Girouard a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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