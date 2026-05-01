Le Girouard

Marché Paysan Bio Ferme de la Chancelière

2, La Chancelière Le Girouard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

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2, La Chancelière Le Girouard 85150 Vendée Pays de la Loire dominiqueursault@orange.fr

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English :

L’événement Marché Paysan Bio Ferme de la Chancelière Le Girouard a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Pays des Achards