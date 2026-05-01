Marché Paysan Bio Ferme de la Chancelière Le Girouard
Marché Paysan Bio Ferme de la Chancelière Le Girouard samedi 30 mai 2026.
Le Girouard
Marché Paysan Bio Ferme de la Chancelière
2, La Chancelière Le Girouard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
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2, La Chancelière Le Girouard 85150 Vendée Pays de la Loire dominiqueursault@orange.fr
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English :
L’événement Marché Paysan Bio Ferme de la Chancelière Le Girouard a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Pays des Achards
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