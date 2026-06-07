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Marché paysan et festif Thury-Harcourt-le-Hom

Marché paysan et festif Thury-Harcourt-le-Hom mercredi 19 août 2026.

Adresse : Curcy-sur-Orne

Ville : 14220 Thury-Harcourt-le-Hom

Département : Calvados

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif :

Thury-Harcourt-le-Hom

Marché paysan et festif

Curcy-sur-Orne Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Marché paysan et festif
Marché paysan et festif par Les Brebis de la Crette.
Marché de producteurs, concert, visites.
Buvette et restauration sur place   .

Curcy-sur-Orne Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 89 54 15 74 

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English : Marché paysan et festif

Farmers’ market and festivities

L’événement Marché paysan et festif Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Suisse Normande

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