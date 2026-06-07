Marché paysan et festif Thury-Harcourt-le-Hom
Marché paysan et festif Thury-Harcourt-le-Hom mercredi 19 août 2026.
Thury-Harcourt-le-Hom
Marché paysan et festif
Curcy-sur-Orne Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Marché paysan et festif
Marché paysan et festif par Les Brebis de la Crette.
Marché de producteurs, concert, visites.
Buvette et restauration sur place .
Curcy-sur-Orne Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 89 54 15 74
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English : Marché paysan et festif
Farmers’ market and festivities
L’événement Marché paysan et festif Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Suisse Normande
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