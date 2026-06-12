Thury-Harcourt-le-Hom

Marché paysan et festif

Curcy-sur-Orne Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Marché paysan et festif

Marché paysan et festif à la Ferme de Montfort, Saint-Martin-de-Sallen.

Marché de producteurs, concert, visites.

Buvette et restauration sur place .

Curcy-sur-Orne Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 89 54 15 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché paysan et festif

Farmers’ market and festivities

L’événement Marché paysan et festif Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Suisse Normande