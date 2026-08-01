Informations pratiques

Thury-Harcourt-le-Hom

Ateliers créatifs bijoux, modelage et scrapbooking

3 rue de la Bonne Nouvelle Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Ateliers créatifs bijoux, modelage et scrapbooking

Envie de créer de vos mains dans une ambiance conviviale ? Eline vous accueille pour une journée d’ateliers créatifs, ouverts aux adultes comme aux enfants, quel que soit votre niveau.

Mercredi 19 août

3 rue de la Bonne Nouvelle Thury-Harcourt

10h à 12h Atelier bijoux en pâte Fimo

Réalisez vos propres bijoux en pâte Fimo.

Matériel fourni.

Tarif 25 €

14h à 16h Atelier porte-clés en argile auto-durcissante

Découvrez le modelage et créez un porte-clés personnalisé.

Matériel fourni. Première session.

Tarif 20 €

17h à 19h Atelier scrapbooking sur le thème de vos loisirs

Confectionnez une page de scrapbooking à partir de vos souvenirs. Possibilité d’apporter vos photos.

Matériel fourni.

Tarif 20 €

Tarif préférentiel 60 € pour les trois ateliers.

Réservation au 06 27 41 50 32. .

3 rue de la Bonne Nouvelle Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 27 41 50 32

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English : Ateliers créatifs bijoux, modelage et scrapbooking

Creative workshops: jewellery-making, modelling and scrapbooking

L’événement Ateliers créatifs bijoux, modelage et scrapbooking Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Suisse Normande