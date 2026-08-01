Ateliers créatifs bijoux, modelage et scrapbooking Thury-Harcourt-le-Hom
mercredi 19 août 2026 · Thury-Harcourt-le-Hom
Informations pratiques
Thury-Harcourt-le-Hom
Ateliers créatifs bijoux, modelage et scrapbooking
3 rue de la Bonne Nouvelle Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 19:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Ateliers créatifs bijoux, modelage et scrapbooking
Envie de créer de vos mains dans une ambiance conviviale ? Eline vous accueille pour une journée d’ateliers créatifs, ouverts aux adultes comme aux enfants, quel que soit votre niveau.
Mercredi 19 août
3 rue de la Bonne Nouvelle Thury-Harcourt
10h à 12h Atelier bijoux en pâte Fimo
Réalisez vos propres bijoux en pâte Fimo.
Matériel fourni.
Tarif 25 €
14h à 16h Atelier porte-clés en argile auto-durcissante
Découvrez le modelage et créez un porte-clés personnalisé.
Matériel fourni. Première session.
Tarif 20 €
17h à 19h Atelier scrapbooking sur le thème de vos loisirs
Confectionnez une page de scrapbooking à partir de vos souvenirs. Possibilité d’apporter vos photos.
Matériel fourni.
Tarif 20 €
Tarif préférentiel 60 € pour les trois ateliers.
Réservation au 06 27 41 50 32. .
3 rue de la Bonne Nouvelle Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 27 41 50 32
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English : Ateliers créatifs bijoux, modelage et scrapbooking
Creative workshops: jewellery-making, modelling and scrapbooking
L’événement Ateliers créatifs bijoux, modelage et scrapbooking Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Suisse Normande
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